Что нужно для мира в Карабахе? 

Опубликовано: 16:00, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известный российский политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о том, какие препятствия необходимо устранить в настоящее время для обеспечения стабильного мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана – вывести армянских боевиков из зоны временного размещения российских миротворцев и закрыть сепаратистский проект.

В будущем в Карабахском экономическом районе Азербайджана обязательно будет реализовано совместное проживание армянской и азербайджанской общин, однако на данный момент ему мешают угрозы безопасности региона, исходящие от Армении и ее боевиков в зоне временного размещения российских миротворцев. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

Что нужно для обеспечения безопасности в Карабахе?

В первую очередь на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинскому коридору должен быть установлен тщательный контроль за пересекающим границу транспортом. "Для безопасности региона критически важно отсутствие вооруженных армянских боевиков в виде парамилитарных соединений либо кадровых частей армянской армии, которые находятся сегодня на территории Карабаха в той части, где размещены российские миротворцы", - сообщил Игорь Коротченко.

"Поэтому главное условие безопасности региона – это контроль над грузами, перемещаемыми из Карабаха в Армению и из Армении в Карабах в настоящее время. В связи с акцией протеста экоактивистов по Лачинской дороге Ереван не может возить запрещенные грузы, но использует объездные пути, о чем свидетельствует недавний инцидент на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу"

– Игорь Коротченко

Что понадобится восстановить в Карабахе?

Вывод боевиков создаст фундамент для безопасности в Карабахе, но работа на этом не закончится. "Совместное проживание азербайджанской и армянской общин можно обеспечить, когда армянские незаконные вооруженные формирования покинут Карабах, что, кстати, предусмотрено Трехсторонним заявлением от 9-10 ноября 2020 года. После того, как администрирование на всей территории Карабаха вернется к Азербайджану с точки зрения процессов жизнедеятельности, энергообеспечения, работы предприятий и рудников в азербайджанской юрисдикции, параллельно с этим будет решаться вопрос и о возвращении азербайджанского населения на родину", - сказал политический аналитик.

"За три десятилетия оккупации Арменией не было реализовано никаких объемных жилищных проектов на захваченной территории Азербайджана. В то же время властями Азербайджана всего за пару лет после того, как произошло освобождение территорий, было налажено возрождение городов и сел. Строятся новые международные аэропорты, умные деревни и умные города. Уже подготовлен проект восстановления Агдама – он станет городом будущего на совершенно новых принципах, с экологичными современными и одновременно отвечающими национальным традициям зданиями", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Придет время и для радикальных изменений в облике Ханкенди после того, как в город вернется азербайджанская администрация. Разумеется, возвращение азербайджанцев будет сопровождаться созданием новых предприятий, организацией новых рабочих мест. Безусловно, будет решаться вопрос преодоления непростого, кровавого прошлого. Принципиально важно, что руководство Азербайджана объявило армян, проживающих в Карабахе, азербайджанскими гражданами, и налаживает диалог с ними, приглашает в Баку для решения всех вопросов реинтеграции. Будет создана дорожная карта, в соответствии с которой, все вопросы мирного Карабаха будут четко обозначены и распланированы", - заявил главный редактор "Национальной обороны".

Сепаратистский проект в Карабахе должен быть закрыт

"Однако для этого потребуется прекращение деятельности "администрации" сепаратистов. Они должны самоликвидироваться и убыть к новому месту дислокации вместе с разоружением и выводом из Карабаха армянских НВФ. Когда администрирование по этой части Карабахского экономического района будут осуществлять азербайджанские власти, удастся решить вопросы и возвращения азербайджанского населения, которое раньше жило в Карабахе, и запуска здоровой экономики", - отметил Игорь Коротченко.

"Мало вернуть людей, надо обеспечить им нормальные условия жизни, построить жилые комплексы и социальную инфраструктуру. Это все достаточно сложные процессы, но Азербайджан показал, что умеет их организовывать. Я уверен, что возрожденный Карабах будет шедевром. Для очень многих стран мира он станет примером строительной политики и урбанистики XXI века", - заключил он.