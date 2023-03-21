"Газпром" сообщил о рекордных поставках газа в Китай

Опубликовано: 14:41, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в Китай был поставлен рекордный объем российского газа за сутки. "Газпрому" удалось выполнить заявку Китая, которая оказалась значительно выше контрактных обязательств.

Из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в понедельник был отправлен рекордный объем газа за сутки, информирует компания "Газпром".

Заявка Китая на 20 марта оказалась значительно выше суточных контрактных обязательств "Газпрома". Поставка была осуществлена в требуемом объеме и стала рекордной за всю историю.

Российский трубопроводный газ экспортируется в Китай в рамках двустороннего долгосрочного газового договора "Газпрома" и китайской CNPC.

По итогам 2022 года поставки газа в Китай из России оказались максимальными, их объем составил рекордные 15,5 млрд куб м газа. В ближайшие годы экспорт будет серьезно увеличен, его планируется довести до 48 млрд куб м голубого топлива ежегодно.

В 2023 году Китай активно приобретает природный газ у России, в январе лидерство по поставкам перешло к РФ, крупные игроки типа Катара и Туркменистана остались позади.

Будущие газопроводы "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток", которые пройдут через территорию Монголии в Китай, позволят нарастить ежегодные газовые поставки почти до 100 млрд куб м.