Азербайджан призывает Армению вернуться к переговорам

Армении стоит отреагировать на призыв Азербайджана и возвратиться за стол переговоров, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
Он напомнил, что ранее Баку предложил Еревану заключить мирный договор, основанный на международном праве, одним из принципов которого является "уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ".
Политик отметил важность любой помощи в продвижении к заключению мирного договора с Арменией, проект которого был направлен армянскому руководству почти год назад. В том числе Азербайджан ценит содействие США и Евросоюза.
Азербайджан призывает Армению к переговорам
Эльчин Амирбеков констатировал, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с ноября 2022 года, Ереван ставит препоны на пути всех попыток провести переговоры, где можно было обсудить мирный процесс.
Соответственно, вместо очной встречи, на которой стороны могли бы поговорить о деталях мирного соглашения, они ведут дипломатическую переписку, то есть буквально направляют комментарии к предложенному Азербайджаном проекту по почте.
"Я думаю, что все дипломаты согласятся с тем, что лучший способ уладить разногласия - это сесть за стол переговоров. Поэтому мы надеемся и призываем Армению вернуться за стол переговоров, а не заниматься манипулированием международным общественным мнением"
— Эльчин Амирбеков
Политик также добавил, что ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, - результат нарушения Ереваном Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.
Россия готова помочь
Накануне глава МИД России на встрече с армянским коллегой заявил, что РФ, как и раньше, готова оказать любое содействие при подготовке мирного договора.
Сергей Лавров подчеркнул, что в основе армяно-азербайджанского урегулирования по всем направлениям лежат трехсторонние заявления глав государств.
Соответственно, указал дипломат, Москва готова оказать помощь и при разблокировании связей, и при делимитации госграницы, и при согласовании параметров мирного договора.
Министр добавил, что российская сторона работает над организацией трехсторонней встречи на уровне глав МИД, ее сроки должны быть согласованы в ближайшее время.
Отметим, что предыдущие переговоры в этом формате должны были состояться 23 декабря прошлого года, но на них присутствовали только Сергей Лавров и Джейхун Байрамов - Арарат Мирзоян в последнюю минуту отказался от встречи. СМИ сообщали, что вместо визита в Москву в этот день в Ереване он купил особняк.
Кроме того, по словам Лаврова, продолжается работа над проведением второго заседания платформы "3+3".