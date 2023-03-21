Азербайджан призывает Армению вернуться к переговорам

Опубликовано: 14:26, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еревану необходимо ответить на призыв Азербайджана и вернуться к переговорам по мирному соглашению, заявил помощник первого вице-президента АР. По словам Эльчина Амирбекова, это будет более продуктивно со стороны Еревана, чем пытаться манипулировать мировой общественностью.

Армении стоит отреагировать на призыв Азербайджана и возвратиться за стол переговоров, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Он напомнил, что ранее Баку предложил Еревану заключить мирный договор, основанный на международном праве, одним из принципов которого является "уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ".

Политик отметил важность любой помощи в продвижении к заключению мирного договора с Арменией, проект которого был направлен армянскому руководству почти год назад. В том числе Азербайджан ценит содействие США и Евросоюза.

Азербайджан призывает Армению к переговорам

Эльчин Амирбеков констатировал, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с ноября 2022 года, Ереван ставит препоны на пути всех попыток провести переговоры, где можно было обсудить мирный процесс.

Соответственно, вместо очной встречи, на которой стороны могли бы поговорить о деталях мирного соглашения, они ведут дипломатическую переписку, то есть буквально направляют комментарии к предложенному Азербайджаном проекту по почте.

"Я думаю, что все дипломаты согласятся с тем, что лучший способ уладить разногласия - это сесть за стол переговоров. Поэтому мы надеемся и призываем Армению вернуться за стол переговоров, а не заниматься манипулированием международным общественным мнением"

— Эльчин Амирбеков

Политик также добавил, что ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, - результат нарушения Ереваном Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.

Россия готова помочь

Накануне глава МИД России на встрече с армянским коллегой заявил, что РФ, как и раньше, готова оказать любое содействие при подготовке мирного договора.

Сергей Лавров подчеркнул, что в основе армяно-азербайджанского урегулирования по всем направлениям лежат трехсторонние заявления глав государств.

Соответственно, указал дипломат, Москва готова оказать помощь и при разблокировании связей, и при делимитации госграницы, и при согласовании параметров мирного договора.

Министр добавил, что российская сторона работает над организацией трехсторонней встречи на уровне глав МИД, ее сроки должны быть согласованы в ближайшее время.

Отметим, что предыдущие переговоры в этом формате должны были состояться 23 декабря прошлого года, но на них присутствовали только Сергей Лавров и Джейхун Байрамов - Арарат Мирзоян в последнюю минуту отказался от встречи. СМИ сообщали, что вместо визита в Москву в этот день в Ереване он купил особняк.

Кроме того, по словам Лаврова, продолжается работа над проведением второго заседания платформы "3+3".