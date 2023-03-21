Опубликовано: 12:11, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Кандидатура Реджепа Тайипа Эрдогана на пост турецкого лидера будет выдвинута сегодня. Правящая партия и Партия националистического движения Турции обратятся в Высший избирательный орган по этому вопросу.

Кандидатуру действующего главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента страны выдвинут сегодня, передают турецкие СМИ.

Партия справедливости и развития и Партия националистического движения Турции намерены в 15:00 по местному времени обратиться в Высший избирательный орган с целью выдвинуть кандидатуру Эрдогана на президентскую должность.

Стоит добавить, что Высший избирательный совет Турецкой Республики опубликовал календарь выборов, по которому процедура выдвижения кандидатов в президенты проходит с 19 по 23 марта.

Напомним, 10 марта текущего года Реджеп Тайип Эрдоган официально назвал дату всеобщих выборов. Они пройдут 14 мая.