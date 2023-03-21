Коронавирусом за сутки заразились менее 10 тысяч россиян

Опубликовано: 12:02, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медленно, но верно коронавирус уходит из России – за минувшие сутки им заразились лишь 9 373 россиянина, и это – заметный прогресс в ходе пандемии, хотя и чуточный показатель смертности от болезни находится на прежнем уровне.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 373, умерли от болезни 34 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

На первом месте по числу новых инфицированных Санкт-Петербург – здесь 1226 новых заболевших, на втором Москва с 1092 новыми пациентами, на третьем - Воронежская область, здесь медики зафиксировали 798 заразившихся. Подмосковье отметилось 59 новыми пациентами.

Северный Кавказ

На Северном Кавказе по числу новых заболевших лидирует Краснодарский край, в котором обнаружили болезнь у 215 человек, на Ставрополье выявили новых 79 случаев заражения. Далее следуют: Карачаево-Черкесия (20 человек), Кабардино-Балкария (18); Дагестан (11); по одному – в Чечне и Ингушетии, в Северной Осетии не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

С начала пандемии в стране переболели коронавирусом 22 525 882 пациента, умерли из-за болезни 396 899 заболевших.