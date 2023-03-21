Израиль вошел в лидеры рейтинга самых счастливых стран

Опубликовано: 11:19, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира. В топ-5 вошел Израиль, соседствующий со странами Европы. В топ-50 оказался Казахстан. Россия занимает 70-ю строчку рейтинга.

Ежегодно рейтинг World Happiness Report называет самые счастливые страны мира. Страны Европы в первой пятерке на этот раз потеснил Израиль.

Лидерство не первый год за Финляндией. Следом идут Дания, Исландия, Израиль, поднявшийся сразу с 9 на 4 строчку, и Нидерланды.

В первую 20-ку помимо европейских государств попали также Новая Зеландия, Канада, США.

Самой счастливой республикой Центральной Азии признан Казахстан - 44 место. Узбекистан получил 54 строчку рейтинга, Кыргызстан - 62, Армения - 79, Таджикистан - 80, Грузия - 90, Турция - 106, Египет - 121.

Россия оказалась практически ровно посередине списка и находится на 70-й строчке.

Самое последнее, 137-е место рейтинга, досталось Афганистану.

В основе рейтинга лежат результаты исследования Gallup International. Кроме того, учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, развитость коррупции и мер социальной поддержки, а также другие параметры.