Глава иранского министерства экономики Эхсан Хандузи заявил о желании Тегерана восстановить экономические связи со всеми государствами Арабского мира.
Он отметил, что иранское руководство опирается на политику соседства. По его словам, власти страны намерены укрепить добрососедские отношения с государствами Ближнего Востока с целью укрепления самого региона, пишет РИА Новости.
Министр подчеркнул, что такие страны, как Саудовская Аравия, получат возможность взаимодействовать в любых сферах с Ираном.
Ранее Иран и КСА заключили соглашение о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 2016 году. Посредником в переговорах выступила китайская сторона. Уточняется, что страны в течение двух месяцев должны открыть посольства и консульства. Кроме того, планируется встреча глав министров иностранных дел двух государств, где будет обсуждаться реализация подписанного документа.