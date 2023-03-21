Опубликовано: 9:56, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран хочет возобновить отношения во всех сферах со странами Ближнего Востока. Ранее Иран согласился восстановить прерванные связи с Саудовской Аравией.

Глава иранского министерства экономики Эхсан Хандузи заявил о желании Тегерана восстановить экономические связи со всеми государствами Арабского мира.

Он отметил, что иранское руководство опирается на политику соседства. По его словам, власти страны намерены укрепить добрососедские отношения с государствами Ближнего Востока с целью укрепления самого региона, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что такие страны, как Саудовская Аравия, получат возможность взаимодействовать в любых сферах с Ираном.

Ранее Иран и КСА заключили соглашение о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 2016 году. Посредником в переговорах выступила китайская сторона. Уточняется, что страны в течение двух месяцев должны открыть посольства и консульства. Кроме того, планируется встреча глав министров иностранных дел двух государств, где будет обсуждаться реализация подписанного документа.