Турция все же ограничит ввоз в Россию импортных товаров

Опубликовано: 9:15, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Турция все же введет запрет на зарубежные товары, ввоз которых в Россию проводился как параллельный импорт. Как пояснили в Стамбульской ассоциации экспортеров, власти страны не хотят ссориться с ЕС, куда в больших количествах экспортируется турецкая продукция.

Власти Турции предоставили компаниям страны список товаров, запрещенных для экспорта в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.

"Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных зарубежных товаров и запретило поставлять их в Россию с первого марта", - сказал Теджделиоглу, отметив, что товары из списка, произведенные в любой другой стране, запрещены к перевозке в Россию, однако если продукт произведен в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает, передает РИА Новости.

Анкара по-прежнему пытается балансировать между поддержкой Украины и противостоянием антироссийским санкциям. Что касается запрета экспорта определенной продукции, Турция увидела в этом возможность "избежать конфронтации с ЕС" - крупного импортера ее товаров, пишет агентство.

Минторг Турции комментировать эти сообщения не стал.