Власти США рассекретят часть информации о коронавирусе

Опубликовано: 7:55, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому будет частично рассекречена информация о происхождении коронавируса, полученная разведслужбами страны в ходе расследования.

Главе национальной разведки США предписано рассекретить часть данных об истоках происхождения коронавируса – закон об этом подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом.

"Моя администрация рассекретит и обнародует столько информации, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия сведения, способные навредить нацбезопасности", - заявил американский лидер, пообещав продолжить анализ секретной информации, передает РИА Новости.

В то же время Байден дал понять, что часть разведывательной информации о генезисе коронавируса останется закрытой для общественности.

Сейчас разведслужбы США рассматривают две версии происхождения COVID-19: утечка из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.

Напомним, ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань, назвав его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". В докладе отмечается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.