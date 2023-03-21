Доллар и евро сдают позиции

Опубликовано: 7:25, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром на открытии торгов Мосбиржи доллар и евро снова показали спад по отношению к рублю. Небольшой рост отмечен только у китайской национальной валюты.

Курс доллара по отношению к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,5 копейки, до 77,01 рубля.

Значительно подешевел и евро – он потерял 26,75 копейки и сейчас стоит 82,45 рубля, передает ТАСС.

А вот курс юаня к рублю наоборот идет в рост: он незначительный, китайская валюта подорожала на копейку и сейчас стоит 11,2 рубля.