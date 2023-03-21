Иран и Россия соединили платежные системы

Опубликовано: 6:54, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран и Россия соединили свои банковские платежные системы и скоро смогут открывать счета компаниям и совершать платежи, минуя SWIFT, рассказал министр экономики и финансов ИРИ Эхсан Хандузи.

Банковские платежные системы Ирана и России уже соединены друг с другом, и вопрос, когда компании обеих стран смогут открыть в них свои счета и совершать платежи без использования SWIFT – лишь вопрос времени, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

"Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета", - сказал Хандузи, добавив, что, устранив барьеры в валютных операциях, Тегеран и Москва достигнут расширения торгово-экономических отношений.

"Мы сможем интегрировать наши банковские платформы для совершения платежей без необходимости в использовании SWIFT и других банковских систем передачи информации и совершения платежей", - подчеркнул иранский министр.

Еще в мае 2022 года Иран и РФ договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах и обсудили соединение своих платежных систем - "Мир" и "Шетаб". В конце января система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.