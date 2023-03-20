Курорты Турции снова в фаворе у россиян

Опубликовано: 21:14, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция снова вышла в лидеры по популярности весеннего и летнего отдыха у россиян, несмотря на сотрясавшие ее катаклизмы. Страна заняла первое место в рейтинге сайта путешествий Travelata.ru, обогнав такие признанные страны, как Египет, Таиланд и ОАЭ. Россияне уже раскупают путевки на весну и лето.

В России начали расти продажи туров на отдых на турецких курортах. В рейтинге бронирований страна уже вытеснила на второстепенные места Египет, Таиланд и ОАЭ, сообщает Travelata.ru.

Турция снова в лидерах

Турция стала первой по числу бронирований мест отдыха у россиян на начало марта – 23% российских туристов планируют провести свой отпуск на ее курортах, а глубина продаж выросла по отношению к 2021 году в три раза. Значительно, более чем в два раза, выросли и цены на поездки, но это не останавливает туристов.

Турция в нынешний высокий сезон готова принять 6 млн россиян, и как отметили в сервисе путешествий, странно, но продажи туров на турецкие курорты в России рванули вверх уже весной, тогда как обычно это время выбирают для поездок более теплые страны.

Куда едут на отдых россияне

Самым популярным и наиболее бюджетным направлением стала Аланья – она в фаворе почти у трети российских туристов, хотя средний чек на поездку сейчас составляет примерно 119 тысяч рублей за неделю "все включено". Следом со 131 тысячей рублей за поездку идет Сиде, далее Кемер, отдых в котором обойдется в среднем в 148 тысяч рублей, а вот Анталья со скромным чеком в 120 тысяч лишь на четвертом месте. Замыкает пятерку рейтинга Стамбул – несмотря на то, что он самый дешевый, около 87 тысяч рублей, туда собираются лишь 9% россиян, передает РИА Новости.

Комфорт – превыше всего

По традиции россияне выбирают максимально комфортный отдых: 67% намерены отдохнуть именно в "пятизвездочном" отеле. Те, кто согласен довольствоваться "четверками", занимают почетное второе место, но таких всего 20%. "Три звезды" – на третьем месте, таковые отели заинтересовали лишь 12% отдыхающих.

Что касается сервиса, то 46% наших туристов интересует "ультра все включено", 35% согласны на "все включено", а вот одними завтраками в Турции готовы довольствоваться лишь 14% россиян.