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Туристические поездки между Россией и Египтом становятся активнее

Туристические поездки между Россией и Египтом становятся активнее
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Все больше россиян выбирают для отдыха Египет, и нынешнего числа авиарейсов между двумя странами уже недостаточно. Назрела необходимость пересмотреть их число в сторону увеличения, рассказал вице-премьер РФ – глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Поскольку курорты Египта становится все популярнее у россиян, назревает необходимость в увеличении числа еженедельных авиарейсов между двумя странами, сообщил сегодня вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Несмотря на то, что сейчас между Россией и Египтом выполняются 100 авиарейсов в неделю, статистика показывает растущий спрос российских туристов на посещение египетских курортов. При необходимости страны готовы увеличить число авиарейсов, сообщил Мантуров по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире, передает РИА Новости.

Такое решение будет обоюдовыгодным, однако пока возможное количество дополнительных авиарейсов не обсуждалось, уточнил Мантуров.

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