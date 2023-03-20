Туристические поездки между Россией и Египтом становятся активнее

Опубликовано: 18:43, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все больше россиян выбирают для отдыха Египет, и нынешнего числа авиарейсов между двумя странами уже недостаточно. Назрела необходимость пересмотреть их число в сторону увеличения, рассказал вице-премьер РФ – глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Поскольку курорты Египта становится все популярнее у россиян, назревает необходимость в увеличении числа еженедельных авиарейсов между двумя странами, сообщил сегодня вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Несмотря на то, что сейчас между Россией и Египтом выполняются 100 авиарейсов в неделю, статистика показывает растущий спрос российских туристов на посещение египетских курортов. При необходимости страны готовы увеличить число авиарейсов, сообщил Мантуров по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире, передает РИА Новости.

Такое решение будет обоюдовыгодным, однако пока возможное количество дополнительных авиарейсов не обсуждалось, уточнил Мантуров.