На парламентских выборах в Казахстане лидирует "Аманат"

Опубликовано: 17:46, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По предварительным итогам парламентских выборов, прошедших накануне в Казахстане, в обновленный парламент страны проходят шесть из семи партий. Лидирует среди них крупнейшая партия "Аманат", сообщили сегодня в ЦИК страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана сегодня объявила предварительные результаты прошедших в стране накануне внеочередных парламентских выборов. В Мажилис (парламент) страны проходят шесть из семи принявших участие в плебисците партий, которые преодолели необходимый для этого пятипроцентный барьер.

Лидирует при этом крупнейшая партия "Аманат" (Завет предков"), которая набирает 53,9% голосов, сообщил на брифинге председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает ТАСС.

Также в парламент с 6,8% набранных голосов проходят Народная партия Казахстана, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") набрала 8,41% голосов избирателей. Впервые в состав нижней палаты парламента войдут Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") – у нее с 10,9% голосов, партия "Республика", за которую отдали свои голоса 6,59% избирателей, и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия – у нее 5,2% голосов. Единственная партия, которой не удалось преодолеть необходимый пятипроцентный барьер – это Казахстанская партия "зеленых" "Байтак", набравшая лишь 2,3% голосов избирателей.

Напомним, накануне, 19 марта, в досрочных парламентских выборах, организованных по смешанной системе, приняли участие все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий.