Еврокомиссия поможет Турции и Сирии

На восстановление Турции и Сирии после февральского стихийного бедствия Еврокомиссия выделит свыше 1,1 млрд евро. Основная часть суммы пойдет пострадавшей Турции.
Еврокомиссия поддержит Турцию, выделив стране 1 млрд евро. Также помощь получит Сирия: на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию пострадавших районах выделено 108 млн евро, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Также помощь двум странам окажут другие европейские организации и институты, об этом стало известно сегодня в Брюсселе, где открылась международная донорская конференция в помощь Турции и Сирии.
Бедствие произошло 6 февраля, оно привело к масштабным разрушениям и гибели тысяч людей. На данный момент в Турции число погибших достигло 50,1 тыс человек. В Сирии жертвами землетрясения стали около 10 тыс жителей.