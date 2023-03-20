Еврокомиссия поможет Турции и Сирии

Опубликовано: 16:58, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция получит 1 млрд евро, Сирия - менее 110 млн евро, объявила фон дер Ляйен. Эти средства выделит Еврокомиссия на восстановление пострадавшим от катастрофического землетрясения странам. На этом помощь Турции и Сирии Европы не закончится.

На восстановление Турции и Сирии после февральского стихийного бедствия Еврокомиссия выделит свыше 1,1 млрд евро. Основная часть суммы пойдет пострадавшей Турции.

Еврокомиссия поддержит Турцию, выделив стране 1 млрд евро. Также помощь получит Сирия: на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию пострадавших районах выделено 108 млн евро, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также помощь двум странам окажут другие европейские организации и институты, об этом стало известно сегодня в Брюсселе, где открылась международная донорская конференция в помощь Турции и Сирии.

Бедствие произошло 6 февраля, оно привело к масштабным разрушениям и гибели тысяч людей. На данный момент в Турции число погибших достигло 50,1 тыс человек. В Сирии жертвами землетрясения стали около 10 тыс жителей.