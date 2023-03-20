Более 50 тыс человек погибли в Турции в землетрясениях

Опубликовано: 16:26, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции число жертв февральского стихийного бедствия превысило уже 50 тыс человек. Статистика обновляется по мере разбора завалов и по данным из больниц, где находятся пострадавшие.

На 20 марта в Турции известно о 50,1 тыс погибших в результате мощнейшего землетрясения.

Землетрясение, потрясшее Турцию 6 февраля, унесло жизни 50 096 человек, огласил данные глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Он добавил, что число пострадавших превышает число жертв более чем в два раза, и составляет на сегодняшний день 107 204 человека.

Стихийное бедствие обрушилось на юго-восток Турции ранним утром в понедельник, шесть недель назад. Последствия подсчитывают в 11 турецких провинциях, а также в Сирии. Сила подземных толчков составила 7,7 и 7,6 балла, что привело к масштабным разрушениям - с лица земли снесены целые города, а спасатели работали сутками, чтобы как можно скорее вытащить выживших из-под завалов.

Афтершоки продолжаются до сих пор. Сейсмоактивность в регионе отпугивает от Турции туристов, что грозит большими убытками и турбизнесу и экономике страны в целом. В Турции хотят ввести сертификаты сейсмостойкости для отелей, чтобы доказать безопасность отдыха.