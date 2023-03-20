Опубликовано: 15:30, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан намерен увеличить объем перевозок с Казахстаном с 30 до 60 млн тонн в год. Данный вопрос обсуждался между представителями "Узбекские железных дорог" и АО НК КЖД.

Объем перевозок между Узбекистаном и Казахстаном может быть увеличен в два раза. Об этом было сказано в ходе встречи представителей УЖД и КЖД в Шымкенте, сообщает пресс-служба "Узбекских железных дорог".

Стороны обсудили увеличение пропускной способности МГСП "Сарыагаш" на станциях "Ок куприк" в Узбекистане и "Сарыагаш" в Казахстане. Было отмечено, что в 2022 году объем перевозок через МГСП составил 32 млн тонн.

Помимо этого, стороны заявили о завершении реконструкции станции "Ок куприк", которая позволит увеличить пропускную способность пункта с 32 до 60 млн тонн в год. Узбекская сторона обратилась к АО НК КЖД с просьбой принятия мер.

Также представители затронули предварительный обмен данными о подвозимых к МГСП грузах и сокращению досмотров.