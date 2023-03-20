В МИД Турции раскрыли детали переноса министерской встречи по Сирии

Опубликовано: 14:47, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Турции рассказали, по какой причине встреча глав МИД по Сирии была перенесена. По словам Мевлюта Чавушоглу, это было сделано по просьбе российской стороны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему была перенесена встреча глав МИД по Сирии. Он подчеркнул, что это было сделано по просьбе России.

По словам главы ведомства, РФ сообщила, что пока не завершила подготовку и выступила с предложением о переносе. При этом он не исключил, что переговоры были перенесены по просьбе сирийской стороны.

Чавушоглу также добавил, что дата и время проведения встречи на данный момент не определено.

Напомним, в этом месяце заместители глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана должны были обсудить в Москве подготовку министерской встречи, посвященной нормализации турецко-сирийских отношений.