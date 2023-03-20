Сборная Грузии по регби стала пятнадцатикратным чемпионом Европы

Опубликовано: 10:30, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Грузинские регбисты одержали разгромную победу над сборной Португалии и завоевали титул чемпионов Европы. Финальный поединок завершился со счетом 38:11. Для сборной Грузии эта победа на континентальном первенстве стала 15-й в истории.

Сборная Грузии по регби одержала уверенную победу над командой Португалии и стала победителем чемпионата Европы. Финальный поединок завершился со счетом 38:11.

Эта победа стала для грузинской команды юбилейной, сотой на чемпионатах Европы. Кроме того, она довела свою серию без поражений до 29 встреч, установив тем самым новый рекорд.

В первом тайме была игра с равными шансами на успех (12:11), однако во второй половине сборная Грузии сокрушила соперника и одержала победу со счетом 38:11.

Для сборной Грузии эта победа на чемпионате Европы стала 15-й в истории. Завоевав титул, грузинская команда также переместилась на 11-ю строчку в мировом рейтинге регби.