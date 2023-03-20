WTI возвращалась в декабрь 2021 года

Опубликовано: 11:15, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость нефти на мировых рынках продолжает падать. Цена на нефть марки Brent падала до $70,65. WTI опускалась до $64,83, что соответствует показателям декабря 2021 года

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, проседая более чем на 3%. Так, стоимость нефть марки Brent падала на 3,18%, до $70,65 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI опускались на 3,14%, до $64,83. На аналогичных ценовых рубежах нефть данной марки находилась в декабре 2021 года.

Напомним, что в минувшую среду мировые цены на нефть обвалились на 7%. Так, цена североморской нефтяной смеси падала ниже $72 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года.