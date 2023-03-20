Госпогранслужба Азербайджана сообщила об обстреле армянскими военными, которые находились в населенном пункте Неркин-Анд Гафанского района, позиций азербайджанских пограничников на высоте Агбашюрд Зангиланского района.
Инцидент произошел 20 марта в 02:50 по местному времени на участке границы Азербайджана и Армении. В ходе провокации со стороны Еревана ранение получил сотрудник погранведомства, младший сержант Манафов Рамин.
Отмечается, что раненого пограничника прооперировали в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Ситуация на границе двух стран находится под контролем азербайджанских военных, добавили в Госпогранслужбе Азербайджана.
В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за данную провокацию полностью несет армянская сторона.