Опубликовано: 9:56, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских пограничников в Зангиланском районе. В результате провокации ранение получил военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об обстреле армянскими военными, которые находились в населенном пункте Неркин-Анд Гафанского района, позиций азербайджанских пограничников на высоте Агбашюрд Зангиланского района.

Инцидент произошел 20 марта в 02:50 по местному времени на участке границы Азербайджана и Армении. В ходе провокации со стороны Еревана ранение получил сотрудник погранведомства, младший сержант Манафов Рамин.

Отмечается, что раненого пограничника прооперировали в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Ситуация на границе двух стран находится под контролем азербайджанских военных, добавили в Госпогранслужбе Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за данную провокацию полностью несет армянская сторона.