Доллар упал к рублю на утренних торгах

Опубликовано: 7:41, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость доллара к рублю упала в ходе утренних торгов. Евро также дешевеет. Юань пошел в рост.

Курс доллара к рублю в ходе утренних торгов на Московской бирже, по сравнению с позициями вечером, продемонстрировал падение на 11,5 копейки, составив 76,95 рубля.

Европейская валюта также отметилась отрицательной динамикой, снизившись на 38,75 копейки, до 81,61 рубля. В свою очередь, курс юаня вырос на 0,9 копейки, составив 11,199 рубля.

Какой прогноз курса доллара на вторник

Согласно прогнозам, завтра стоимость американской валюты составит 77,1 рубля. Минимальный прогноз – 76, 02 рубля, максимальный прогноз составляет 78, 18 рублей.