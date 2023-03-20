РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден провел переговоры с Нетаньяху

Байден провел переговоры с Нетаньяху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нетаньяху и Байден провели переговоры, предметом которых стало противодействие террористической угрозе, ситуацию вокруг Ирана и судебную реформу. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит оставаться демократическим государством, а также продолжит противостоять террористической угрозе

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы разрешения палестино-израильского конфликта, а также судебную реформу, которая вызывала массовое недовольство в стране.

В ходе переговоров Байден заявил о необходимости компромисса относительно судебной реформы. Также он выразил позитивный настрой в вопросе противодействия Ирану. 

В свою очередь, Нетаньяху заверил, что Израиль будет придерживаться демократических норм.

«Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля»

 – сказал он.

Премьер также сообщил американскому лидеру о теракте, совершенном в накануне в палестинском населенном пункте Хувара на Западном берегу реки Иордан. В этой связи он подчеркнул, что еврейское государство продолжит противостоять террористической угрозе.

Израиль вместе с США не даст Ирану получить потенциальное ядерное оружие

Израиль вместе с США не даст Ирану получить потенциальное ядерное оружие

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version