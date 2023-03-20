Байден провел переговоры с Нетаньяху

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы разрешения палестино-израильского конфликта, а также судебную реформу, которая вызывала массовое недовольство в стране.
В ходе переговоров Байден заявил о необходимости компромисса относительно судебной реформы. Также он выразил позитивный настрой в вопросе противодействия Ирану.
В свою очередь, Нетаньяху заверил, что Израиль будет придерживаться демократических норм.
«Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля»
– сказал он.
Премьер также сообщил американскому лидеру о теракте, совершенном в накануне в палестинском населенном пункте Хувара на Западном берегу реки Иордан. В этой связи он подчеркнул, что еврейское государство продолжит противостоять террористической угрозе.