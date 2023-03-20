Байден провел переговоры с Нетаньяху

Опубликовано: 7:31, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нетаньяху и Байден провели переговоры, предметом которых стало противодействие террористической угрозе, ситуацию вокруг Ирана и судебную реформу. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит оставаться демократическим государством, а также продолжит противостоять террористической угрозе

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы разрешения палестино-израильского конфликта, а также судебную реформу, которая вызывала массовое недовольство в стране.

В ходе переговоров Байден заявил о необходимости компромисса относительно судебной реформы. Также он выразил позитивный настрой в вопросе противодействия Ирану.

В свою очередь, Нетаньяху заверил, что Израиль будет придерживаться демократических норм.

«Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля»

– сказал он.

Премьер также сообщил американскому лидеру о теракте, совершенном в накануне в палестинском населенном пункте Хувара на Западном берегу реки Иордан. В этой связи он подчеркнул, что еврейское государство продолжит противостоять террористической угрозе.