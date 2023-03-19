Иран договорился с Ираком о безопасности

Опубликовано: 20:58, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители силовых структур Ирана и Ирака подписали сегодня в Багдаде соглашение об обеспечении безопасности на приграничных землях. В частности, Багдад взял на себя обязательства по очистке граничащих с Ираном районов от антииранских боевиков и купировании американских угроз, исходящих с иракской территории.

Ситуация на приграничных землях Ирана и Ирака отныне будет контролироваться особым двусторонним соглашением, которое было подписано сегодня в Багдаде представителями двух стран.

С иранской стороны документ о сотрудничестве в сфере безопасности подписал секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани, а с иракской – советник по нацбезопасности Касем аль-Араджи.

Зачем Ирану диалог с Ираком по безопасности?

Как пишет IRNA, Иран и Ирак весьма продолжительное время вели переговоры об обязательствах обоих государств в обеспечении безопасности на приграничных землях. В результате Иран добился того, чтобы Ирак взял на себя ответственность за очистку этих районов от антииранских боевиков.

Также Багдад обязался купировать не только шпионские, но и военные угрозы Тегерану со стороны сил США, расположенных в Ираке.

Кроме того, Али Шамхани встретился сегодня с руководством иракской судебной системы с целью переговоров по привлечению к ответственности американских войск за удар по багдадской воздушной гавани, в ходе которого три года назад был убит иранский генерал Касем Сулеймани.