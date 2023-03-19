Россия намерена открыть свою промзону на Суэцком канале

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня в Каире встречу с министром промышленности и торговли России, заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым. Основными темами для переговоров стали открытие промзоны РФ на Суэцком канале и поставки российского зерна в Египет.
Кроме этого ас-Сиси поднял темы инвестиций РФ в Египет и реализации двусторонних экономических проектов, в первую очередь АЭС "Эд-Дабаа", возводящейся в настоящее время российской госкорпорацией "Росатом" в мухафазе Матрух (в 300 км от Каира).
Зачем Египту российская промзона?
Как отметили в пресс-службе ас-Сиси, Каир рассматривает открытие российской промзоны на Суэцком канале как площадку для еще большего числа двусторонних проектов в промышленности, а также для поставок российской продукции, произведенной в Египте, на внешние рынки.
Также Египет чрезвычайно интересует взаимодействие с Россией по поставкам зерна и другого продовольствия. В целом российская делегация и принимающая сторона договорились об усилении сотрудничества в экономике.