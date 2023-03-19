Россия намерена открыть свою промзону на Суэцком канале

Опубликовано: 19:57, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-служба президента Египта рассказала о деталях переговоров Абдель Фаттаха ас-Сиси с министром промышленности и торговли России Денис Мантуровым. В их центре оказались открытие на Суэцком канале российской промзоны и укрепление сотрудничества двух стран в сфере поставок зерна и другого продовольствия.

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня в Каире встречу с министром промышленности и торговли России, заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым. Основными темами для переговоров стали открытие промзоны РФ на Суэцком канале и поставки российского зерна в Египет.

Кроме этого ас-Сиси поднял темы инвестиций РФ в Египет и реализации двусторонних экономических проектов, в первую очередь АЭС "Эд-Дабаа", возводящейся в настоящее время российской госкорпорацией "Росатом" в мухафазе Матрух (в 300 км от Каира).

Зачем Египту российская промзона?

Как отметили в пресс-службе ас-Сиси, Каир рассматривает открытие российской промзоны на Суэцком канале как площадку для еще большего числа двусторонних проектов в промышленности, а также для поставок российской продукции, произведенной в Египте, на внешние рынки.

Также Египет чрезвычайно интересует взаимодействие с Россией по поставкам зерна и другого продовольствия. В целом российская делегация и принимающая сторона договорились об усилении сотрудничества в экономике.