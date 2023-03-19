Король Салман пригласил президента Раиси в Саудовскую Аравию

Как сообщил сегодня через соцсети замглавы аппарата иранского президента Мохаммад Джамшиди, король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд направил президенту Эбрахиму Раиси приглашение прибыть с визитом в королевский дворец.
Приглашение содержалось в королевском письме на имя Раиси. Король Салман выразил удовлетворение нормализацией отношений Саудовской Аравии с Ираном, назвав Исламскую Республику "братской страной".
Также Король Салман предложил Тегерану усилить контакты в экономике и региональной политике.
По словам Мохаммада Джахиди, Эбрахим Раиси позитивно отреагировал на приглашение и заявил о желании Ирана работать над укреплением связей с Саудовской Аравией.
Напомним, что девять дней назад, 10 марта, дипломаты двух стран после встречи в Пекине заключили договор о восстановлении дипотношений. Дипмиссии будут взаимно открыты до конца весны.