Король Салман пригласил президента Раиси в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 18:57, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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В аппарате президента Ирана Эбрахима Раиси сообщили, что король Саудовской Аравии Салман аль-Саид пригласил его посетить королевский дворец. Известно, что Раиси позитивно отреагировал на приглашение и заявил о стремлении Тегерана укреплять связи с арабскими соседями.

Как сообщил сегодня через соцсети замглавы аппарата иранского президента Мохаммад Джамшиди, король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд направил президенту Эбрахиму Раиси приглашение прибыть с визитом в королевский дворец.

Приглашение содержалось в королевском письме на имя Раиси. Король Салман выразил удовлетворение нормализацией отношений Саудовской Аравии с Ираном, назвав Исламскую Республику "братской страной".

Также Король Салман предложил Тегерану усилить контакты в экономике и региональной политике.

По словам Мохаммада Джахиди, Эбрахим Раиси позитивно отреагировал на приглашение и заявил о желании Ирана работать над укреплением связей с Саудовской Аравией.

Напомним, что девять дней назад, 10 марта, дипломаты двух стран после встречи в Пекине заключили договор о восстановлении дипотношений. Дипмиссии будут взаимно открыты до конца весны.