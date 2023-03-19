Казахстан выбрал новый парламент

В Казахстане только что завершилось голосование на выборах в парламент и выборах депутатов маслихатов. В большей части республики участки закрылись в 17:00 по московскому времени, а в 18:00 это произошло на западе страны.
Также депутатов парламента Казахстана могли выбрать граждане в 62 государствах мира.
Явка на выборах
На данный момент известно, что явка на выборах превысила 54% из более 12 млн избирателей.
Выборы в любом случае состоялись, поскольку на парламентских выборах в Казахстане не предусмотрен порог явки.
Участники выборов
За места в нижней палате парламента – мажилисе – сегодня боролись партии "Аманат", "Ак жол", "Ауыл", партич зеленых "Байтак", Народная партия Казахстана, социал-демократы и партия Respublica.
281 член этих партий претендует на 69 мест в мажилисе. Кроме того, еще 29 мандатов будет распределено по мажоритарной системе, где за них помимо партийцев боролись самовыдвиженцы.
Подсчетов голосов начнется после того, как закроется последний участок – он расположен в Сан-Франциско и будет работать до 6:00 понедельника по московскому времени.