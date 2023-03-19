Азербайджан строит туристическую инфраструктуру возле Суговушанского водохранилища

Опубликовано: 15:45, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане ведутся активные ремонтные работы на водохранилище Суговушан. В настоящее время специалисты обновляют там оборудование, а на территории вокруг создают первичную туристическую инфраструктуру. Накануне объект посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Ремонт на водохранилище Суговушан

В Азербайджане продолжаются ремонтные работы на Суговушанском водохранилище и расположенном рядом магистральном водном канале. Накануне объект посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

О ходе ремонта главе государства и первой леди рассказал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Эмин Гусейнов. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты выполняют бетонирование стен водохранилища и обновляют все оборудование.

Строительство туристических объектов

Вместе с тем на территории вокруг водохранилища ведется создание первичной туристической инфраструктуры. В частности, там появятся информбюро по туризму, прибрежный парк и автомобильная стоянка.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором напомнил, что военнослужащим Азербайджана удалось освободить село Талыш и поселок Суговушан спустя всего неделю после начала Второй Карабахской войны. Он также подчеркнул, что сейчас на всех освобожденных территориях, включая Талыш и Суговушан, идет активное строительство.