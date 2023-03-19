В России выявили почти 12,5 тыс случаев заражения COVID-19

Опубликовано: 14:52, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России за сутки коронавирус зафиксировали более чем у 12 тыс человек. Выписаны по выздоровлению 9,8 тыс человек, скончались – 33.

В России с начала пандемии диагностировали 22 506 199 случаев заражения COVID-19, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией. По данным на 19 марта, за сутки инфекцию диагностировали у 12,3 тыс человек. Наибольший прирост произошел в Москве – 17 тыс, Санкт-Петербурге – 1383, Воронежской области – 498.

Северный Кавказ

На Северном Кавказе лидирует Ставропольский край, где выявили 293 случая заражения. Далее следуют: Кабардино-Балкария (19 человек); Карачаево-Черкесия (17), Дагестан (12); Северная Осетия (9), Ингушетия (3). В Чечне не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Справились с болезнью за все время пандемии 21 851 580 жителей России, скончались – 396 834.