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Туристам из России могут упростить въезд в Иран

Туристам из России могут упростить въезд в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран может упросить въезд для туристов из России, сообщили в Минтуризма Исламской Республики. Там отметили, что рассматривают возможность отменить визы для российских путешественников, однако для реализации данной меры потребуется какое-то время.

Иран может отменить визы для индивидуальных туристов из России, рассказали в министерстве туризма, культурного наследия и ремесел этой страны. Замглавы ведомства подчеркнул, что для решения данного вопроса понадобится какое-то время, однако Иран готов к этому.

Безопасность

Али Асгар Шалбафиян также заверил, что сегодня посещать Исламскую Республику абсолютно безопасно. В частности, он обратил внимание на то, что за последние 8 месяцев в стране побывали 3,6 млн путешественников.

Шалбафиян напомнил, что для въезда в Иран сейчас необходимо либо привиться от коронавируса, либо за 72 часа до пересечения границы сдать ПЦР-тест.

Система "Мир" в Иране

Накануне стало известно, что в обозримой перспективе в Иране может заработать система "Мир". Над реализацией данного вопроса работают Центробанки РФ и Ирана.

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