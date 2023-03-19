Туристам из России могут упростить въезд в Иран

Иран может отменить визы для индивидуальных туристов из России, рассказали в министерстве туризма, культурного наследия и ремесел этой страны. Замглавы ведомства подчеркнул, что для решения данного вопроса понадобится какое-то время, однако Иран готов к этому.
Безопасность
Али Асгар Шалбафиян также заверил, что сегодня посещать Исламскую Республику абсолютно безопасно. В частности, он обратил внимание на то, что за последние 8 месяцев в стране побывали 3,6 млн путешественников.
Шалбафиян напомнил, что для въезда в Иран сейчас необходимо либо привиться от коронавируса, либо за 72 часа до пересечения границы сдать ПЦР-тест.
Система "Мир" в Иране
Накануне стало известно, что в обозримой перспективе в Иране может заработать система "Мир". Над реализацией данного вопроса работают Центробанки РФ и Ирана.