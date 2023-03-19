Туристам из России могут упростить въезд в Иран

Опубликовано: 13:43, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран может упросить въезд для туристов из России, сообщили в Минтуризма Исламской Республики. Там отметили, что рассматривают возможность отменить визы для российских путешественников, однако для реализации данной меры потребуется какое-то время.

Иран может отменить визы для индивидуальных туристов из России, рассказали в министерстве туризма, культурного наследия и ремесел этой страны. Замглавы ведомства подчеркнул, что для решения данного вопроса понадобится какое-то время, однако Иран готов к этому.

Безопасность

Али Асгар Шалбафиян также заверил, что сегодня посещать Исламскую Республику абсолютно безопасно. В частности, он обратил внимание на то, что за последние 8 месяцев в стране побывали 3,6 млн путешественников.

Шалбафиян напомнил, что для въезда в Иран сейчас необходимо либо привиться от коронавируса, либо за 72 часа до пересечения границы сдать ПЦР-тест.

Система "Мир" в Иране

Накануне стало известно, что в обозримой перспективе в Иране может заработать система "Мир". Над реализацией данного вопроса работают Центробанки РФ и Ирана.