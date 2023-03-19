В Турцию прибыл из России аэромобильный госпиталь

Опубликовано: 12:50, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турцию из России вылетел аэромобильный госпиталь для помощи пострадавшим во время землетрясений. Он будет находиться в провинции Хатай, которая сильнее всего пострадала от разрушительных подземных толчков, сообщает российское посольство в Анкаре.

Аэромобильный госпиталь Минздрава России вылетел в Турцию для оказания помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом сказано в заявлении, размещенном сегодня на страницах российского посольства в социальных сетях.

Госпиталь будет располагаться в районе Эрзин в провинции Хатай, которая сильнее остальных пострадала от подземных толчков.

В Турции последние полтора месяца регулярно происходят землетрясения различной мощности. Сильнейшие подземные толчки были зафиксированы в начале прошлого месяца. Его жертвами стали более 49 тыс человек, еще около 5 тыс человек погибли в соседней Сирии.

Напомним, на днях землетрясение магнитудой 4,8 потрясло северо-запад Турции. Подземные толчки произошли в 250 км от Стамбула.