Жители Казахстана выбирают парламент

Опубликовано: 11:58, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане 19 марта проходят внеочередные парламентские выборы, в которых принимают участие семь политических партий. Голосование началось в 07:00 (время местное) и завершится в 20:00. Из 12 млн человек, обладающих избирательным правом, свои голоса уже отдали более 5 млн.

В Казахстане 19 марта проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы).

Кто участвует

В выборах участвуют семь политических сил, среди которых крупнейшая партия страны "Аманат". Также на них зарегистрировались: Народная партия Казахстана; "Ак жол"; Казахстанская партия зеленых "Байтак"; Общенациональная социал-демократическая партия; Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; партия "Республика". Для того, чтобы пройти в парламент, каждой из них предстоит набрать минимум 5% голосов. В том случае, если это удастся сделать лишь одной партии, то в парламент пройдет партия, занявшая второе место по количеству голосов.

Голосование

Избирательные участки в большинстве регионов страны открылись в 07:00 по времени Астаны (04:00 мск), а через час голосование началось на западе республики. В общей сложности в Казахстане открылись более 10 тыс избирательных участков, еще 77 заработали в 62 странах, включая Россию. На данный момент ибирательным правом в республике при населении почти в 20 млн человек обладают около 12 млн человек. Голосование завершится в 20:00 (17:00 мск).

Явка

К 14:00 (11:00 мск) явка составляет 46,84%, сообщает Центральная избирательная комиссия. На данный момент свои голоса отдали 5 635 462. Активнее всех голосуют жители Костанайской области. К настоящему времени явка там уже превышает 62%. Самый низкая явка в Алматы – 15,38%. В Астане проголосовали более 33% избирателей.

Свой голос на выборах уже отдал глава правительства Алихан Смаилов. Он сделал это на одном из избирательных участков в Астане. Участие в голосовании принял и первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Экс-глава государства первый раз появился на публике после операции, проведенной на сердце. Он поздравил жителей страны с праздником Наурыз, однако больше общаться с журналистами не захотел.



Нарушения и реакция наблюдателей

К 15:00 (12:00 мск) зафиксировано 25 обращений о возможных нарушениях законодательства, сообщили в управлении службы защиты общественных интересов Генпрокуратуры Казахстана. В органы прокуратуры поступило 20 обращений, а в саму Генпрокуратуру – 25.

В то же время иностранные наблюдатели обращают внимание на высокий уровень организации выборов и подчеркивают, что они соответствуют всем нормам демократического избирательного процесса. В частности, никаких нарушений не зафиксировали наблюдатели из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран-членов СНГ.