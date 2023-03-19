Грузинские школьники отправятся летом в "Армейский лагерь"

В Грузии организуют летний "армейский лагерь" для учащихся старших классов с целью воспитания патриотизма у молодежи. Школьников научат оказывать медицинскую помощь и многому другому.
Летом в Грузии откроется "Армейский лагерь" для школьных подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.
Власти страны таким образом хотят пробудить в сегодняшней молодежи чувства патриотизма, а также направить ее на путь здорового образа жизни.
В лагере учащиеся познают курсы по оказанию первой медпомощи, а также пройдут топографию, навигацию и другие необходимые предметы.
Отмечается, что данный проект разработан оборонным ведомством при поддержке Минобразования Грузии. Место организации лагеря – Академия сержантов им. Г. Анцухелидзе в Коджори.