Грузинские школьники отправятся летом в "Армейский лагерь"

Опубликовано: 10:40, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии организуют летний "армейский лагерь" для учащихся старших классов с целью воспитания патриотизма у молодежи. Школьников научат оказывать медицинскую помощь и многому другому.

Летом в Грузии откроется "Армейский лагерь" для школьных подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.

Власти страны таким образом хотят пробудить в сегодняшней молодежи чувства патриотизма, а также направить ее на путь здорового образа жизни.

В лагере учащиеся познают курсы по оказанию первой медпомощи, а также пройдут топографию, навигацию и другие необходимые предметы.

Отмечается, что данный проект разработан оборонным ведомством при поддержке Минобразования Грузии. Место организации лагеря – Академия сержантов им. Г. Анцухелидзе в Коджори.