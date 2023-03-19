РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузинские школьники отправятся летом в "Армейский лагерь"

Грузинские школьники отправятся летом в &quot;Армейский лагерь&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии организуют летний "армейский лагерь" для учащихся старших классов с целью воспитания патриотизма у молодежи. Школьников научат оказывать медицинскую помощь и многому другому.

Летом в Грузии откроется "Армейский лагерь" для школьных подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.

Власти страны таким образом хотят пробудить в сегодняшней молодежи чувства патриотизма, а также направить ее на путь здорового образа жизни.

В лагере учащиеся познают курсы по оказанию первой медпомощи, а также пройдут топографию, навигацию и другие необходимые предметы.

Отмечается, что данный проект разработан оборонным ведомством при поддержке Минобразования Грузии. Место организации лагеря – Академия сержантов им. Г. Анцухелидзе в Коджори.

Грузия стала главной по торговле вином во всем мире

Грузия стала главной по торговле вином во всем мире

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1370 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version