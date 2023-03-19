Ансамбль Turan начинает мировое турне

Опубликовано: 7:26, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Казакконцерт

В честь 15-летия ансамбля Turan состоится масштабный тур. Музыканты выступят в США, странах Европы и Азии. Первый концерт в рамках гастролей назначен на 21 марта, он пройдет в американской столице.

Фольклорный ансамбль Turan начнет мировые гастроли с США. Запланированы концерты в Вашингтоне, с 21 по 23 марта. Выступления будут приурочены к празднованию Наурыза. В США ансамбль пригласило посольство Казахстана.

В апреле музыканты дадут ряд концертов в Европе: три во Франции - в Париже, Лионе и Бельфоре, а также по одному в столицах Швейцарии, Бельгии, Хорватии, Словении, Австрии и Венгрии.

Затем в программе турне значатся выступления в Кыргызстане и Узбекистане.

Все зарубежные концерты ансамбля пройдут при поддержке министерства культуры и спорта Казахстана.

В гастролях примут участие солисты "Казакконцерта" - тенор Медет Чотабаев и виолончелист Талгар Шалкарулы.

Turan был создан группой студентов Казахской национальной консерватории 15 лет назад. Обычно ансамбль выступает в национальных костюмах и исполняет произведения на народных инструментах, среди которых домбра, кобыз, жетиген, сыбызгы, шертер и другие.