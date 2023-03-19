Фестиваль нового вина пройдет в Тбилиси в мае

Фестиваль нового вина проведут в парке Мтацминда в Тбилиси 13 мая, о мероприятии сообщают организаторы.
Гости мероприятия смогут отведать молодое вино из разных уголков Грузии, в том числе продукцию средних и малых, а также семейных виноделен.
Самые любознательные смогут задать вопросы изготовителям вина и узнать у них о тонкостях производства.
"Уже несколько лет традиционно всемирно известные винные магистры, сомелье, импортеры и винные писатели отмечают дату винного фестиваля и готовятся к встрече с грузинскими винами"
— организаторы
Цели фестиваля
Предполагается, что, благодаря мероприятию, станут еще популярнее традиционные грузинские вина, для создания которых используются особые глиняные кувшины квеври.
Организаторы рассчитывают и на открытие новых сортов и мест, развитие винодельческого образования в Грузии и позитивное влияние на потребительскую культуру.