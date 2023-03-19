Фестиваль нового вина пройдет в Тбилиси в мае

Опубликовано: 4:23, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль нового вина проведут в Тбилиси в мае. Гостей мероприятия ждет дегустация и культурная программа. Они смогут и пообщаться с производителями напитка.

Фестиваль нового вина проведут в парке Мтацминда в Тбилиси 13 мая, о мероприятии сообщают организаторы.

Гости мероприятия смогут отведать молодое вино из разных уголков Грузии, в том числе продукцию средних и малых, а также семейных виноделен.

Самые любознательные смогут задать вопросы изготовителям вина и узнать у них о тонкостях производства.

"Уже несколько лет традиционно всемирно известные винные магистры, сомелье, импортеры и винные писатели отмечают дату винного фестиваля и готовятся к встрече с грузинскими винами"

— организаторы

Цели фестиваля

Предполагается, что, благодаря мероприятию, станут еще популярнее традиционные грузинские вина, для создания которых используются особые глиняные кувшины квеври.

Организаторы рассчитывают и на открытие новых сортов и мест, развитие винодельческого образования в Грузии и позитивное влияние на потребительскую культуру.