Ильхам Алиев: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

Опубликовано: 22:53, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Армении необходимо признать территориальную целостность Азербайджана, чтобы Азербайджан признал ее территориальную целостность, заявил в обращении к азербайджанскому народу президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что только таким образом Ереван может гарантировать себе спокойное существование.

Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан не признает ее территориальную целостность, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза.

Глава государства выступил в освобожденном селе Талыш Тертерского района.

Возрождение Карабаха и Восточного Зангезура

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан строит и творит на освобожденных землях, в том числе и в селе Талыш, а также в Суговушане, Гадруте, Шуше - и на всех остальных освобожденных территориях.

"Армения разорила эти земли, разграбила их. На протяжении 30 лет она по камню все разрушала, продавала на рынках как в Армении, так и в соседней с ней стране. А мы строим и творим"

— Ильхам Алиев

Президент напомнил, что восстановление села Талыш ведется на протяжении менее чем года, и в него уже вернулись 20 семей, впереди возвращение еще порядка 180 семей. Им обеспечат все возможности, уже построены красивые дома, школы и детсад, общественные здания. "Созданы условия для занятости. Мы - народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории", - подчеркнул глава государства.

Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

Ильхам Алиев констатировал, что Армения, ранее делавшая заявления о том, что "Карабах - это Армения, и точка" и грозившая новой войной, теперь пытается любыми способами найти нового покровителя и хозяина, показывая всему миру свою продажность и неблагодарность, однако никакой пользы ей это не принесет.

Президент Азербайджана подчеркнул, что для спокойного существования на 29 тыс кв км, чего уже желает Армения, ей нужно выполнить только одно условие - принять условия Азербайджана и официально признать Карабах территорией Азербайджана, а также, на основе условий Баку, осуществить работы по делимитации.

"Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. К чему это приведет, Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны это хорошо знать. Они должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся. У нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период"

— Ильхам Алиев

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Освободительная война

Президент напомнил, что азербайджанские военнослужащие освободили село Талыш и поселок Суговушан 3 октября 2020 года - через неделю после начала Второй Карабахской войны, и эта операция имела огромное значение - успехи, достигнутые в направлении села Талыш, были чрезвычайно важны для дальнейшего хода войны. Кроме того, обратил внимание Ильхам Алиев, они подняли моральный дух армии и народа, ведь о стратегическом значении, которое имело освобождение села Талыш, знали все.

Глава государства напомнил, что на протяжении всей Второй Карабахской войны армия Азербайджана продвигалась только вперед, не отступая, показывая на поле боя силу и моральные качества азербайджанского народа. Он обратил внимание на то, что в армии Азербайджана не оказалось ни одного дезертира, в то время как в армии Армении, по последним данным, их было 11 тыс.

Послевоенные реалии должны отразиться в мирных переговорах

Президент также предупредил о недопустимости забвения итогов Второй Карабахской войны, того, что азербайджанские земли в течение 30 лет были оккупированы, - об этих важных для будущего мирного договора факторах необходимо помнить. Никто не заставит забыть об этом, подчеркнул президент.

"Реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах. В противном случае никакого мирного договора не будет. Если Армении не нужно, то не нужно и нам. После этого посмотрим, чем это закончится!"

— Ильхам Алиев

Азербайджан будет идти только вперед

Президент указал, что азербайджанский народ будет вечно стоять на родной Карабахской и Зангезурской земле. Он подчеркнул, что азербайджанцы, в том числе живущие за рубежом, в течение двух с половиной лет живут с чувством гордости, ведь они доказали всему миру, что азербайджанский народ - великий народ, и Азербайджан, как страна, которая восстановила территориальную целостность собственными силами, и дальше будет двигаться только вперед.

"Точно так же как мы в течение 44 дней Отечественной войны шли вперед, и после ее завершения мы идем и будем идти вперед во всех сферах, во всех направлениях"

— президент Азербайджана

Глава государства поздравил свой родной народ с наступающим праздником весны Новруз. В заключение он произнес знаменитые слова: "Карабах - это Азербайджан!"