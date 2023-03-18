Стенд Дагестана получил награды на выставке MITT в Москве

Опубликовано: 21:50, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Минтуризма Дагестана

Плодотворным оказалось участие Дагестана в международной туристической выставке MITT в Москве. Стенд республики завоевал две награды, было подписано несколько соглашений с другими регионами России.

Достоинства стенда Дагестана были признаны на выставке туризма MITT, которая завершилась сегодня в Москве, сообщает Минтуризм республики.

В заключительный день выставки была проведена церемония награждения. Дагестан был признан лучшим за самый колоритный и самый активный стенд, передает ТАСС.

На протяжении всей выставки все желающие у дагестанского стенда могли принять участие в культурно-развлекательной программе, в которую входили и мастер-классы по традиционным художественным промыслам.

Кроме того, владельцы отелей и туроператоры рассказали посетителям выставки о самых интересных туристических маршрутах. Приятным сюрпризом стал розыгрыш сертификатов на туристическую поездку в республику.

Соглашения

В ходе MITT-2023 представители Дагестана заключили соглашения о сотрудничестве в области туризма с несколькими регионами России, включая Камчатку, Татарстан, а также Тюменскую, Курскую, Ульяновскую и Запорожскую области.

Еще одна договоренность - о стратегическом партнерстве - была достигнута с перевозчиком Nordwind. В рамках соглашения будет налажено взаимодействие при "раскрутке" турпродуктов и подготовке кадров.

О MITT-2023

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, иначе MITT, началась 16 марта и продолжалась три дня. Мероприятие проходило в выставочном центре "Крокус-Экспо" в Москве.