Ильхам Алиев: в мирный договор должны войти реалии оккупации, войны и ее итогов

Опубликовано: 20:44, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Мирное соглашение и переговоры по нему невозможны без учета факторов, вытекающих из войны и оккупации Азербайджана, а также послевоенных реалий. Об этом заявил Ильхам Алиев в селе Талыш Тертерского района.

Переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией должны вестись при учете реалий оккупации азербайджанских территорий, Карабахской войны и послевоенных изменений, предупредил президент Ильхам Алиев, выступая в селе Талыш Тертерского района по случаю Новруза.

Глава государства подчеркнул, что результаты второй Карабахской войны нельзя забывать. Новые, послевоенные реалии, по его словам, придется осознать и принять всем. Соответственно, указал Ильхам Алиев, надо помнить и то, что на протяжении 30 лет азербайджанские территории были оккупированы Арменией.

Глава государства обратил внимание на большую важность отмеченных им факторов для будущего мирного соглашения с Ереваном и подчеркнул, что их нельзя не принимать во внимание.

Президент пояснил, что некоторые хотят, чтобы события войны, оккупации, в том числе и те, их-за которых цветущий Агдам превратился в "Хиросиму Кавказа", были забыты. Глава государства отверг саму такую возможность.

Ильхам Алиев указал, что реалии, которые так или иначе связаны с оккупацией Арменией азербайджанских территорий, Карабахской войной, а также послевоенные реалии, должны быть учтены - и будут учтены - в переговорах по мирному соглашению, а иначе, подчеркнул президент, ни о каком мирном договоре не может идти речи.