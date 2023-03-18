Путин окончательно утвердил пенсионное соглашение России и Азербайджана

Опубликовано: 18:56, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский лидер подписал закон, ратифицирующий договор о пенсиях между РФ и АР. Ранее его уже приняли Госдума и Совфед. Теперь страны-участницы будут признавать трудовой стаж, накопленный на территории соседа.

Президент РФ ратифицировал российско-азербайджанский Договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Соответствующий федеральный закон Владимир Путин подписал сегодня.

Ранее, 14 марта, за принятие этого же законопроекта проголосовала Госдума. На следующий день его принял Совфед.

"Договор основан на желании договаривающихся сторон углублять дружественные отношения и развивать сотрудничество в области пенсионного обеспечения"

— Кремль

В пояснительной записке уточняется, что закон поможет обеспечить пенсионные права граждан обеих стран.

О пенсионном соглашении России и Азербайджана

Двусторонний договор о пенсионном сотрудничестве был подписан в Баку в апреле прошлого года.

Его положения распространяются не только на тех, кто непосредственно нарабатывал трудовой стаж в соседней стране, но и на их семьи. Для всех них при начислении пенсии будет учитываться то время, в течение которого они работали в соседней стране.

Кроме того, при переезде на ПМЖ пенсия, при желании самого пенсионера, будет переводиться туда, он перебрался.

До середины прошлого года "пенсионные" отношения Москвы и Баку регулировало пенсионное соглашение стран СНГ. Закон о его денонсации был издан главой российского государства 11 июня, полностью оно перестало действовать 30 июня.