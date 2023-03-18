Взрыв в Агдаме: на мине подорвался экскаватор

Опубликовано: 15:39, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Агдамском районе Азербайджана сегодня взорвалась мина под работающим экскаватором. Его оператор травмирован. Полиция проводит расследование.

На мине в субботу подорвался экскаватор в селе Афатлы Агдамского района Азербайджана, об инциденте информирует МДВ республики.

ЧП произошло в поле, во время проведения хозяйственных работ. Оператор экскаватора, сельский житель Эльмир Юсифов, в результате разрыва мины под техникой получил легкие травмы.

Правоохранителями начато расследование инцидента.

В Агдамский район в ближайшие три года могут переехать свыше 40 тыс человек, для этого необходимо провести полное разминирование территорий. За два года в городе Агдам случилось свыше 60 случаев разрыва мин. В селах Агдамского района на данный момент необезвреженными остаются 50 тыс мин. Работы по очистке территорий от мин и боеприпасов продолжаются.