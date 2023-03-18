Узбекистан начинает строить "Новый Ташкент"

Опубликовано: 15:09, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ташкент увеличит площадь на 50% за счет новых территорий, проект "Новый Ташкент" стартовал сегодня в Узбекистане. Президент участвовал в закладке первого камня.

Население Ташкента в ближайшие годы будет только увеличиваться, растет спрос на жилье. Генплан города до 2045 года предполагает расширение, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу.

В Ташкенте ежегодно наблюдается потребность в строительстве более 20 тыс многоэтажек, десятков детских садов, школ и поликлиник. Чтобы удовлетворить растущий спрос в таких объектах, нужен четкий план на два десятилетия вперед, сказал президент на церемонии закладки первого камня проекта "Новый Ташкент".

В генплане узбекистанской столицы до 2045 учитывается необходимость постепенного расширения территории города за счет соседних районов Ташкентской области и реализация проекта "Новый Ташкент".

Что такое "Новый Ташкент"?

"Новым Ташкентом" станет территория между реками Чирчик и Карасув. Она расположена к востоку от столицы. Площадь "Нового Ташкента" составит 20 тыс га, чуть меньше половины нынешней территории Ташкента. Это район станет комфортным местом жительства 1 млн человек.

На территорию переедут различные государственные учреждения, освободив в центре Ташкента здания под такие объекты, как гостиницы и магазины. Район станет местом размещения университета "Новый Узбекистан", также на землях между двух рек будут возведены новые корпуса Национальной библиотеки, театр, художественные школы, торговые центры, IT-парк.

Проект "Новый Ташкент" станет первым в Узбекистане местом применения умных городских технологий. Будет построена электростанция, дающая тепло зимой и прохладу летом. Под землю уберут провода, трубы, парковки. Появятся велодорожки и прогулочные зоны, будут курсировать метро и электробусы.

Российский пример

В России столица значительно выросла в 2012 году. "Новая Москва" увеличила площадь Москвы в 2,4 раза. К городу были присоединены территории на юго-западе Подмосковья, так что с юга теперь Москва граничит с Калужской областью. Такое "однобокое" расширение было призвано избавить мегаполис от традиционной моноцентрической структуры, также планировалось переместить в новый округ административные и правительственные учреждения. Масштабное расширение Москвы стало стимулом к ускоренному развитию и созданию транспортной инфраструктуры столичного региона.