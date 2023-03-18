Лондон готов развивать Срединный коридор ради нефти из Казахстана

Опубликовано: 12:43, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Великобритания поможет Казахстану с экспортом нефти, в планах развитие Срединного коридора и поиск новых маршрутов. Отношения двух стран скоро выйдут на уровень стратегического партнерства, рассказал глава британского МИД.

Отношения Великобритании и Казахстана скоро выйдут на новый уровень, сотрудничество будет касаться и поставок казахстанской нефти, рассказал сегодня глава британского МИД Джеймс Клеверли, который находится в Астане с визитом.

Клеверти и министр иностранных дел Казахстана обсудили перебои в поступлении казахстанских нефти и газа и возможную помощь, которую может оказать британская сторона в этом вопросе. Лондон готов поучаствовать в развитии Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут. В этом маршруте видится альтернативный путь поставок нефти и газа из Казахстана на мировой рынок. Британская сторона заинтересована в том, чтобы казахстанские энергоносители можно было транспортировать по разным маршрутам. Лондон готов играть активную роль в развитии возможностей для диверсификации и продолжит работу в этом направлении с правительством Казахстана, объявил глава МИД на пресс-конференции.

Вскоре, отметил министр, Великобритания и Казахстан подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве. Укрепить сотрудничество с Астаной Лондон хочет в области редкоземельных металлов и критически важного сырья.

За 2022 год грузооборот Срединного коридора вырос более чем на 30%, этот маршрут привлекает все больше внимания в связи с геополитическими событиями последнего времени.