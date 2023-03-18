Опубликовано: 11:32, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Организация исламского сотрудничества приняла предложенные Азербайджаном резолюции. Они связаны с нападением на посольство в Иране, агрессией Армении, Ходжалинской трагедией и развитием освобожденных от оккупации территорий.

Совет глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал Иран расследовать инцидент в азербайджанском посольстве, в результате которого погиб начальник службы безопасности дипмиссии.

Резолюция "Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране" была принята на 49-я сессии Совета министров иностранных дел ОИС. В документе осуждается нападение на посольство в Тегерана и подчеркивается необходимость найти и наказать виновных.

Совет призвал иранское правительство провести тщательное расследование вооруженного нападения, привлечь к уголовной ответственности виновных, а также обеспечить охрану дипмиссии Азербайджана на территории страны, следуя Венской конвенции о дипотношениях 1961 года, информирует сегодня азербайджанский МИД.

Посольство в Тегеране было атаковано неизвестным с автоматом 27 января, в результате были ранены два сотрудника, погиб один человек, глава службы охраны Орхан Аскеров, он был похоронен на второй Аллее шехидов.

В Баку атаку на дипмиссию считают терактом. Все сотрудники посольства, а также их семьи были эвакуированы на родину. Граждан призвали избегать поездок в Иран. Ильхам Алиев дал понять, что отношения двух стран могут быть нормализованы только после прозрачного расследования организованного теракта.

По итогам заседания Совета МИД ОИС приняты также следующие резолюции, выдвинутые Азербайджаном: о ликвидации последствий агрессии Армении против Азербайджана; о разрушении и осквернении исторических и культурных памятников исламской религии на азербайджанской территории в результате армянской агрессии; о солидарности с жертвами Ходжалинской трагедии 1992 года; о поддержке мер по экономическому и социальному развитию освобожденным от оккупации территорий Азербайджана.