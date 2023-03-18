Опубликовано: 10:30, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 18 марта по 13 мая в Турции будет идти избирательная кампания - на 14 мая назначены всеобщие выборы. Граждане в один день выберут новый парламент и президента страны.

Избирательная кампания в Турции, согласно решению ЦИК, начинается сегодня, 18 марта. Кандидаты в президенты и парламент в течение 62 дней смогут бороться за голоса избирателей.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган утвердил датой всеобщих выборов 14 мая. Предыдущий день, 13 мая станет "днем тишины".

Выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 19 по 23 марта, 17.00. Их имена будут опубликованы 31 марта, после чего начнется предвыборная агитация.

Для участия в выборах в парламент заявки принимаются на день дольше, до вечера 24 марта.

В президентских выборах примут участие сын экс-президента Тургута Озала Ахмет Озал, «Альянс Турция», бывший депутат от националистической партии Синан Оган, «Коалиция отца» и еще некоторые кандидаты.

Главный соперник Эрдогана

Ожидается, что главная борьба развернется за президентское кресло между действующим президентом Эрдоганом, представляющим «Республиканский альянс», и оппозиционером Кемалем Кылычдароглу от «Народного альянса».

Напомним, чтобы одержать победу в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов, как это сделал в 2018 году Эрдоган. В противном случае 28 мая состоится второй тур.

По первоначальному плану, выборы в стране должны были пройти 18 июня. Президент указом перенес дату и назначил их на 14 мая, эта дата является знаковой для истории Турции, в 1950 году в этот день к власти впервые пришла исламистская Демократическая партия.