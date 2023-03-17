Межправсоглашения по участку Решт-Астара МТК Север-Юг будут подписаны в 2023 году

Опубликовано: 20:47, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В РЖД считают, что межправсоглашения по прокладке участка железной дороги Решт-Астара будут подписаны Россией, Азербайджаном и Ираном до конца года, а точнее - в ближайшее время. От них зависит, когда начнутся работы.

Межправсоглашения по завершению строительства железнодорожного участка Решт-Астара МТК "Север-Юг" в Иране должны быть подписаны до конца текущего года, заявил первый замруководителя компании Сергей Павлов.

Он уточнил, что речь идет о двух межправсоглашениях:

двустороннее между Россией и Ираном,

трехстороннее между Москвой, Баку и Тегераном.

Оба документа сейчас разрабатываются в российском Минтрансе.

"Я думаю, в самое ближайшее время эти оба соглашения будут подписаны"

— Сергей Павлов

Стоимость строительства

Говоря о том, во сколько может обойтись достройка сложного участка Решт-Астара, первый замглавы РЖД уточнил, что, по прогнозам в данный момент, необходимая сумма составляет в $1,6 млрд, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Сроки

Что касается начала работ, топ-менеджер пояснил, что оно как раз "завязано" на договоренностях между правительствами стран, касающихся прежде всего "выделения земли".

Сроки самого строительства, согласно составленным Тегераном проектам, составляют четыре года, отметил Павлов, указав, что российская сторона планирует по возможности сократить их.

Колея

Представитель руководства РЖД рассказал, что на участке будет построена совмещенная колея - и 1435 мм, как в Иране, и 1520 мм, как в России.

Однако сначала будут укладываться рельсы по иранскому образцу - это позволит максимально быстро запустить движение по участку и, следовательно, по всему МТК "Север-Юг".