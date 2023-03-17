Российские самолеты будут летать в Турцию

Опубликовано: 17:52, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские самолеты будут обслуживаться в Турции, соответствующие договоренности, заключенные ранее, подтвердили турецкие авиавласти на переговорах в Анкаре. Консультации прошли после сообщений о том, что Турция присоединилась к американским санкциям против российских самолетов производства США.

Авиационные ведомства России и Турции сегодня провели переговоры в Анкаре, рассказали в Росавиации.

Замглавы российского ведомства Владимир Потешкин и руководитель турецкого Кемаль Юксек заявили, что турецкая сторона будет обслуживать российские самолеты в аэропортах так, как было условлено ранее.

В Росавиации подчеркнули, что авиавласти обеих стран держат на контроле ситуацию с полетами перевозчиков с обеих сторон.

"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями"

— представитель Росавиации

Санкции против российских самолетов в Турции

Накануне турецкие СМИ сообщили о введении запрета на заправку топливом и техобслуживание любых самолетов американского производства и самолетов с более чем 25% комплектующих производства США, принадлежащих авиакомпаниям из России, а также Беларуси. В первую очередь рестрикции распространились на воздушные суда "Аэрофлота".

Что говорят в Минтрансе

В российском транспортном ведомстве заявили об отсутствии сложностей с наземным обслуживанием в Турции.

В то же время, в ведомстве уточнили, что по некоторым вопросам обеспечения самолетов топливом все-таки идут переговоры, передает "Интерфакс".

Заявление АТОР

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что под санкции США, которые будет теперь соблюдать Турция, попали воздушные суда трех авиакомпаний, всего 44 воздушных судна, в основном узкофюзеляжные самолеты, которые редко отправляют на турецкие курорты.

При этом, отметили в АТОР, перевозчики утверждают, что ставшие проблемными самолеты могут быть легко заменены, и в целом на полетах ситуация не отразится.