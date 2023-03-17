Российские самолеты будут летать в Турцию

Авиационные ведомства России и Турции сегодня провели переговоры в Анкаре, рассказали в Росавиации.
Замглавы российского ведомства Владимир Потешкин и руководитель турецкого Кемаль Юксек заявили, что турецкая сторона будет обслуживать российские самолеты в аэропортах так, как было условлено ранее.
В Росавиации подчеркнули, что авиавласти обеих стран держат на контроле ситуацию с полетами перевозчиков с обеих сторон.
"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями"
— представитель Росавиации
Санкции против российских самолетов в Турции
Накануне турецкие СМИ сообщили о введении запрета на заправку топливом и техобслуживание любых самолетов американского производства и самолетов с более чем 25% комплектующих производства США, принадлежащих авиакомпаниям из России, а также Беларуси. В первую очередь рестрикции распространились на воздушные суда "Аэрофлота".
Что говорят в Минтрансе
В российском транспортном ведомстве заявили об отсутствии сложностей с наземным обслуживанием в Турции.
В то же время, в ведомстве уточнили, что по некоторым вопросам обеспечения самолетов топливом все-таки идут переговоры, передает "Интерфакс".
Заявление АТОР
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что под санкции США, которые будет теперь соблюдать Турция, попали воздушные суда трех авиакомпаний, всего 44 воздушных судна, в основном узкофюзеляжные самолеты, которые редко отправляют на турецкие курорты.
При этом, отметили в АТОР, перевозчики утверждают, что ставшие проблемными самолеты могут быть легко заменены, и в целом на полетах ситуация не отразится.