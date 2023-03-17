Российская нефть поступит в Пакистан в начале апреля

Опубликовано: 15:36, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефть из России начнут поставлять в Пакистан через пару недель - первая поставка запланирована с 3 по 8 апреля. Россия будет экспортировать в страну сырую нефть по льготной цене.

Первая партия нефти из России в Пакистан придет в начале апреле, в будущем российский экспорт сможет покрыть до 35% потребностей Исламской Республики.

В первую неделю апреля в Пакистане ждут первую партию российской нефти, рассказал сегодня пакистанский министр нефти Мусадик Малик, передает издание The Express Tribune.

Переговоры по условиям поставок завершились между Москвой и Исламабадом в конце января. Было решено, что оплата будет осуществляться в валюте дружественных стран. Поставки будут производиться по сниженной цене.

Россия поможет Пакистану удовлетворить растущий внутренний и промышленный спрос на энергоресурсы. Экспорт в Пакистан будет включать не только сырую нефть, но и сжиженный природный газ (СПГ), трубопроводный газ, дизель, бензин и другие виды топлива. Поставки помогут повысить энергобезопасность Исламской Республики.

Ранее нефть в Пакистан поставляли почти в равном объеме Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ежегодный импорт составлял порядка 70 млн баррелей.

Энергетическое сотрудничество двух стран может быть расширено, в том числе и за счет реализации газопровода «Пакистанский поток», строительство которого Россия и Пакистан задумали еще в 2015 году. Воплощение стратегического проекта в жизнь стороны хотят начать в 2023 году.