Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Опубликовано: 14:22, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. На данной стадии "Реал" сыграет с "Челси", "Интер" с "Бенфикой", "Манчестер Сити" с "Баварией", а "Милан" с "Наполи".

В пятницу состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

На данной стадии сыграют:

"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля.

Участниками первого полуфинала станут победители противостояний "Милан" - "Наполи" и "Интер"- "Бенфика". Во втором полуфинале победитель пары "Реал" - "Челси" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Бавария".

Матчи 1/2 финала состоятся 9 и 10 мая, а ответные - 16 и 17 мая. Финал турнира пройдет 10 июня в Стамбуле.