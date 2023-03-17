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Ключевая ставка в России не претерпела изменений

Ключевая ставка в России не претерпела изменений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Совет директоров Центробанка России сохранил ключевую ставку в четвертый раз подряд на уровне 7,5% годовых. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5-7% в текущем году.

Банк России принял решение не трогать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,5% годовых в четвертый раз, сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, Центробанк приостановил цикл снижения ставки в октябре, сохранив ее на уровне 7,5% годовых, изменений не было ни в декабре, ни в феврале. При этом на первом в 2023 году заседании ЦБ решил оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях, если проинфляционные риски усилятся.

Также Банк России спрогнозировал инфляцию в текущем году на уровне 5-7%, а в 2024 году вернется к отметке в 4% и останется на этом уровне и далее.

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