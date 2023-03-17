Россия и Иран вводят безвиз для туристов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников завил о том, что в 2023 году заработает соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном.
По его словам, в настоящее время уже сформирован список туроператоров, которые будут набирать группы.
Министр уточнил, что речь идет о группах до 50 человек. Срок пребывания туристов – не более 15 дней.
«Интерес к этой работе проявили более 60 субъектов РФ, они собрали перечень из 260 компаний. И этот документ мы уже передали через МИД коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный документ, чтобы запустить туристический обмен»
– сказал глава ведомства.
Также Решетников отметил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов. Был сформирован перечень из 260 компаний, который «уже передан иранским коллегам».